بعصير الليمون ودون حذاء... الأمير وليام يختتم زيارته إلى سلطنة عمان

اختتم الأمير البريطاني وليام، جولته الشرق أوسطية، بمغادرته سلطنة عمان، الأربعاء الماضي، واختار أن يقضي يومه الأخير فيها، وهو يستمتع بعصير الليمون وسط الصيادين.

جلس الأمير وليام في آخر يوم له بعمان، مع عدد من الصيادين داخل خيمة كبيرة، مطلة على الشاطئ، بالقرب من العاصمة العمانية مسقط، من أجل التعرف على طرقهم في صيد الأسماك، وكذلك الجهود للمحافظة على البيئة البحرية في عمان، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدا الأمير البريطاني (37 عاما) مسترخيا في اليوم الأخير من جولته بالشرق الأوسط، والتي استمرت 4 أيام في الكويت وعمان، إذ جلس متشابك الساقين بداخل الخيمة من دون حذاء.

Prince William drinks a cup of lemon juice with fishermen on the beach of Omani https://t.co/zOwxQIc63i pic.twitter.com/t5GBtiTCC0 — XpressNews (@xpressnewsasia) December 4, 2019

وتحدث الأمير وليام مع الصيادين بجوار قوارب صيد تقليدية، في درجة حرارة شديدة، بعد السير إلى شاطئ مرصوف بالحصى، حيث كانت هناك مجموعة منهم تصلح شباك الصيد، وساعدهم بيده.

The Duke of Cambridge joined a group of local fishermen alongside traditional fishing skiffs on the beach to hear about how they fish, the challenges to sustainability, and actions being taken to conserve Oman’s marine environment. #RoyalVisitOman pic.twitter.com/K3Qjtl6yDd — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 4, 2019

كما سأل الأمير وليام الصيادين عن أكبر سمكة اصطادوها من أسماك "الهامور" المنتشرة في الخليج العربي، فأجابوه بأن كان وزنها 20 كيلوغراما، ليبدي دهشته من حجمها الهائل، وعلق: "هذه سمكة كبيرة".

يشار إلى أن زيارة الأمير وليام إلى سلطنة عمان، شملت حضوره تدريبات مشتركة بين القوات البريطانية وقوات سلطنة عمان.

The Duke of Cambridge had an audience with His Majesty The Sultan of Oman at the Bait Al Barakah Palace #RoyalVisitOman pic.twitter.com/yj1FvaYcxG — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 4, 2019

وقالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليسون كينغ، في تغريدة عبر صفحتها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن هذه التدريبات تعكس التزام بريطانيا بأمن الخليج، مذكرة بتمرين "السيف السريع 3" في عام 2018، الذي كان أكبر تمرين مشترك للقوات المسلحة البريطانية منذ 17 سنة.

إن التدريبات المشتركة بين القوات البريطانية 🇬🇧 والقوات العمانية 🇴🇲 التي شهدها #الأمير_ويليام 👑 خلال زيارته، تعكس التزام بريطانيا بأمن #الخليج ، مثلما شهدناه مع تمرين #السيف_السريع_3 في 2018، والذي كان أكبر تمرين مشترك للقوات المسلحة البريطانية منذ 17 سنة. #الزيارة_الملكية_عمان pic.twitter.com/Pp6LtdODBX — AlysonKingUK 🇬🇧 أليسون كنغ (@AlysonKingUK) December 4, 2019

وكان الأمير وليام وصل إلى الكويت، الأحد الماضي، في أول زيارة رسمية، تهدف لتعزيز العلاقات والتعاون بين المملكة والكويت في العديد من المجالات.