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18:34 06 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارة القوات الأمريكية في قاعدة الأمير سلطان العسكرية في السعودية

    مسؤولون أمريكان: البنتاغون يدرس التحرك وإيران تعيد تمركز وانتشار القوات والأسلحة

    © REUTERS / STAFF
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    نقلت شبكة "سي.إن.إن" عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، لم تسمها، أن الوزارة تدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

    وأوضحت المصادر أن أكثر الخيارات الواقعية يتمثل باحتمال إرسال ما بين 4 إلى 7 آلاف جندي أمريكي إلى المنطقة، لافتين إلى أن نقل الصواريخ إلى العراق قد يشكل تهديدا للقوات الأمريكية في العراق ويحتمل نقلها لمناطق قد تشكل تهديدا للمملكة العربية السعودية.

    مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في واشنطن
    © AFP 2019 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
    الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

    وأشارت إلى أن تلك الخطوة تأتي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي بوجه التحركات الإيرانية بما فيها تقارير نقل إيران لصواريخ قصيرة المدى إلى العراق.

    وقال مسؤولون أمريكان طلبوا عدم نشر أسمائهم لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة تدرس إرسال آلاف القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لردع إيران لكنها لم تتخذ قرارا بعد ولا يزال الموقف غير واضح.

    واستشهد المسؤولون بمعلومات المخابرات خلال الشهر الماضي التي تشير إلى أن إيران تقوم بإعادة تمركز وانتشار للقوات والأسلحة.

    ونفت وزارة الدفاع (البنتاغون) تقريرا لصحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن الولايات المتحدة تدرس إرسال 14000 جندي إضافي إلى المنطقة.

    وضغط النواب يوم الخميس على جون رود، ثالث أكبر مسؤول في البنتاغون، بشأن ما إذا كان سيتم بحث إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط.

    وقال رود "بناء على ما نراه وفي ظل قلقنا بشأن حجم التهديد، من الممكن أن نحتاج إلى ضبط وضع قواتنا".

    وأضاف "نفكر دائما وفي الواقع، استنادا إلى حالة التهديد في الشرق الأوسط، نراقب ذلك وأخبرني وزير الدفاع أنه عند الضرورة يعتزم إجراء تغييرات على وضع قواتنا هناك".

    وبدت خيبة الأمل على النواب من إجابات رود. وقال السناتور الجمهوري جوش هاولي إنه يريد أن يسمع من وزير الدفاع مارك إسبر.

    وقال هاولي "أود أن اسمع منه اليوم عن هذه القضية... أريد ذلك علنا لأن البنتاغون أصدر حتى الآن تصريحات متعددة متناقضة".

    وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل حوالي 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط منذ مايو/أيار، بدعم من قاذفات وأفراد الدفاع الجوي لردع ما تقول واشنطن إنه سلوك إيران الاستفزازي.

    يسرائيل كاتس
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    وانفتاح البنتاغون على نشر قوات إضافية ليس مفاجأة، نظرا للتخطيط المتواصل الذي يهدف إلى التصدي لاحتمال تصاعد حدة التوتر مع إيران، التي تعاني من العقوبات الأمريكية والاحتجاجات.

    وقال مبعوث الولايات المتحدة الخاص لشؤون إيران برايان هوك اليوم الخميس إن قوات الأمن الإيرانية ربما تكون قد قتلت ما يربو على 1000 شخص منذ بدء الاحتجاجات على ارتفاع أسعار البنزين في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، فيما قد يمثل أشد الاضطرابات دموية منذ الثورة عام 1979.

    وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات نفط خلال فصل الصيف، بما في ذلك قبالة ساحل الإمارات فضلا عن هجوم كبير على منشأتي نفط في السعودية. وألقت الولايات المتحدة باللوم على إيران التي نفت أن تكون وراء الهجمات على البنية التحتية للطاقة في العالم.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اإيران, أمريكا, نشر قوات إضافية
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