ترامب يدعو البنك الدولي إلى وقف منح قروض للصين

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة البنك الدولي إلى وقف منع الصين قروض مالية، لأن بكين تملك أموال ضخمة.

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على "تويتر": "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم (المال)، فسيخلقونها. توقفوا".

Why is the World Bank loaning money to China? Can this be possible? China has plenty of money, and if they don’t, they create it. STOP! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019

هذا وتدهورت الأوضاع بين الصين والولايات المتحدة، بعد توقيع الرئيس ترامب، قانونا بشأن أقلية الإيغور المسلمة، وقانون بشأن فرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الأحداث في هونغ كونغ.