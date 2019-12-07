مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في هجوم لمتشددين مشتبه بهم في كينيا

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن بضعة أشخاص قتلوا أمس الجمعة عندما هاجم مسلحون يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون حافلة في كينيا قرب الحدود مع الصومال.

وقال ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير لـ"رويترز" إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة يطلق عليها كوتولو دون تقديم تفاصيل بشأن الضحايا.

وأوضح "نصبت مجموعة من الرجال المسلحين كمينا لحافلة كانت في طريقها إلى شمال كينيا مساء اليوم. نشتبه في تورط (حركة) الشباب الصومالية".

وقال تليفزيون سيتيزن الخاص إن ثمانية أشخاص لاقوا حتفهم. وقال المتحدث باسم الشرطة تشارلز أوينو "يعتقد أن هناك قتلى" دون تقديم تفاصيل.