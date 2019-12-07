باكستان تكشف تطورات جديدة عن عودة العلاقات بين السعودية وإيران

أكدت باكستان، أنها مستمرة في بذل جهودها الرامية لدعم مسيرة خفض التوتر بين إيران والسعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل، في مؤتمر صحفي بإسلام أباد، إن "الجهود التي بذلتها باكستان حتى الآن لحل القضايا في منطقة الخليج الفارسي حققت نتائج إيجابية"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء إيرانية، ذكرت في وقت سابق، أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، توجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن رئيس وزراء باكستان قدم للحكومة الإيرانية رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها الحوار مع طهران، فيما نفت وزارة الخارجية الباكستانية هذه الأقاويل.

يذكر أن رئيس وزراء باكستان عمران خان قام بزيارة إلى إيران في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي للمرة ثانية بعد زيارته الأولى في 21 أبريل/ نيسان بهدف تطوير التعاون بين البلدين وترسيخ السلام والأمن في المنطقة.