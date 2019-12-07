إيران ترد على اختبار إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية

علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على الاختبار الذي أجرته إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية.

وقال ظريف، في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن "اسرائيل اختبرت صاروخا نوويا هدفه إيران".

وأضاف: "الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية لا تعترض أبدا على الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة بصواريخ مصممة في الواقع لحمل رؤوس نووية، لكنها تغضب بسبب أسلحتنا التقليدية والدفاعية".

Israel today tested a nuke-missile, aimed at Iran. E3 & US never complain about the only nuclear arsenal in West Asia—armed with missiles actually DESIGNED to be capable of carrying nukes—but has fits of apoplexy over our conventional & defensive ones. https://t.co/r4EqXkhcCN — Javad Zarif (@JZarif) December 6, 2019

​وكانت قناة عبرية، كشفت صباح أمس الجمعة، النقاب عن إجراء إسرائيل لتجربة صاروخية لاعتراض صواريخ بالستية وسط البلاد، تحمل رؤوسا نووية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية قامت بإجراء تجربة صاروخية في سماء وسط ‎البلاد، لاعتراض صواريخ باليستية وبعيدة المدى.

وأفادت القناة العبرية، بأن التجربة كان مخططا لها من قبل، وتم كما خطط لها أيضا، دون ذكر تفاصيل أخرى.