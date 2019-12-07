بريطانيا تدفع تعويضات بقيمة 583 مليون إسترليني لمرضاها

وذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن مستشفيات هيئة الصحة البريطانية دفعت تعويضات قيمتها 583 مليون جنيه إسترلينى للمرضى فى السنوات الثلاث الأخيرة وذلك لعدم تشخيص المرض بشكل صحيح أو التأخير فى تشخيصه.

وأوضحت الصحيفة أن أسباب التشخيص الخاطئ والتأخير فى تشخيص المرض عديدة ومتنوعة ولكن من الواضح أن نقص الأطقم الطبية المناسبة والحاجة لتحديث وتحسين التكنولوجيا للتشخيص الصحيح للمرض كان من أهم أسباب الإخفاق فى تشخيص المرض والكشف عن السبب الحقيقى لشكوى المرضى فى هذه الحالات.

يذكر أن هناك 4097 تعويضا بسبب الفشل أو التأخير فى تشخيص المرضى فى الحالات الحرجة خلال هذه الفترة.

في سياق آخر، حذرت السلطات البريطانية من دواء وصفته بالـ"خطير"، عقب ظهور آثار جانبية "مدمرة" له.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صدر التحذير بشأن دواء "مونتيلوكاست"، المخصص لعلاج الحالات المستعصية من مرضى الربو.

وأشار التحذير إلى أن الدواء يترك آثارا جانبية سلبية على أعصاب الإنسان، تتمثل في الهلوسة واستحضار الأفكار ذات الطابع الانتحاري.