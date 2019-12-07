أردوغان يتسلم دعوة للمشاركة بمناسبة الذكرى الـ75 ليوم النصر في موسكو

تلقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت دعوة بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ75 لنهاية الحرب العالمية الثانية في 9 أيار/مايو 2020، حيث تنتظر موسكو قراره بهذا الشأن.

أنقرة - سبوتنيك. وقالت الملحقة الصحفية للسفارة الروسية في أنقرة إيرينا كاسيموفا، لوكالة "سبوتنيك": "جرى تسليم الدعوة الموجهة إلى الرئيس التركي. نحن بانتظار القرار".

يذكر أن تركيا اتخذت خلال الحرب العالمية الثانية موقف الحياد ولم تنضم إلى التحالف المناهض لهتلر، إلا في شباط/فبراير 1945، عندما أعلنت الحرب على ألمانيا. ومع ذلك، فإن الجيش التركي لم يشارك في الأعمال القتالية.

وتحتفل روسيا يوم 9 أيار/مايو من كل عام، بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه الدعوة لقادة العديد من البلدان للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وبهذه المناسبة تجري عادة في العديد من المدن الروسية، عروضا عسكرية، وأهمها العرض العسكري في العاصمة موسكو.