كيف وصفت الأميرة ريما حادث فلوريدا بصفتها ابنة طيار عسكري تدرب في أمريكا

أدانت السفيرة السعودية لدى واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الحادث الذي وقع أمس في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما فتح سعودي النار على قاعدة عسكرية وأوقع ثلاثة قتلى وسبعة مصابين.

وقالت السفيرة إن الشعب السعودي متحد في إدانته للجريمة التي وقعت في فلوريدا، وذلك في تغريدة لها على "تويتر".

وقدمت السفيرة السعودية خالص تعازيها للشعب الأمريكي على خلفية الحادث المروع الذي وقع في مدينة بينساكولا بفلوريدا الأمريكية، مؤكدة تعاطفها مع أسر الضحايا.

My most sincere condolences to the American people on the tragedy that unfolded at Pensacola, Flordia. My thoughts are with the families of those impacted by this horrific attack. — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) December 6, 2019

​وقالت في تغريدة: "بصفتي ابنة طيار عسكري تلقى تدريباته في الولايات المتحدة، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص".

وتابعت "الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة، إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة".

وكان مسؤولون أمريكيون قد أعلنوا أمس الجمعة، قيام مواطن سعودي بإطلاق النار في قاعدة عسكرية أمريكية بولاية فلوريدا، وأوقع ثلاثة قتلى، وأصاب 7 آخرين.

وكان حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قد كشف أن مُطلق النار في القاعدة الجوية، الذي قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل، طالب في القاعدة الجوية في بينساكولا.