شركة "إيريكسون" تدفع أكثر من مليار دولار بعد تورطها في قضايا فساد

وافقت شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية "إريكسون"، اليوم السبت، على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشى لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الاتهامات تشمل دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شأن ذي صلة.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين عامي 2000 و2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.

وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.