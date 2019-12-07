الدانمارك تزيد نفقاتها العسكرية 220 مليون دولار

صرحت بذلك رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن عقب ختام اجتماع قمة حلف شمال الأطلسي. وأفادت معلومات لـ"أركتيك توداي" بأن رئيسة الوزراء الدنماركية أطلعت الرئيس الأمريكي ترامب على خططها عندما التقته على هامش قمة الناتو.

وستزداد النفقات العسكرية الدانماركية نتيجة لذلك بـ1.5 مليار كرونا دانماركي (220 مليون دولار أمريكي) لتبلغ بعد ثلاثة أعوام 28.5 مليار كرونا.

وتُقْدم الدانمارك على مضاعفة الاعتمادات للنشاط العسكري في منطقة القطب الشمالي بسبب "تزايد عدد القواعد الروسية في الشمال وتكثيف غواصات الأسطول الروسي نشاطها".

وعلى سبيل المثال ستكثف الدانمارك الدوريات الأمنية في السماء فوق غرينلاند ردا على النزول المزعوم لقوات عمليات خاصة روسية فيها. وكان وزير الدفاع الدانماركي كلاوس يورت فريديريكسن قد دعا إلى نشر المقاتلات في هذه الجزيرة قبل أن "تفعل موسكو ذلك".

ونوهت صحيفة روسية إلى أن روسيا لم تدّع ملكية غرينلاند أو جزء منها أبدا في حين دعا الرئيس الأمريكي ترامب الدانماركيين إلى بيع هذه الجزيرة.