ظريف: مبادلة سجين أمريكي بآخر إيراني قريبا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.