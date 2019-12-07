الرئاسة الكينية تؤكد مقتل 8 أشخاص بينهم ضابط بهجوم استهدف حافلة

أعلنت رئاسة الجمهورية الكينية مقتل 8 أشخاص بينهم ضباط بهجوم استهدف حافلة في مقاطعة واجير شمال شرق البلاد، واتهمت حركة الشباب بتنفيذ العملية.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الرئاسة الكينية، اليوم السبت، أن "الرئيس أحيط علما الليلة الماضية بالهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحو حركة الشباب على حافلة في مقاطعة واجير، وأسفر عن مقتل 8 أشخاص بينهم ضباط بشكل وحشي".

وبحسب البيان فإن الرئيس الكيني أكد أن "قوات الأمن تطارد القتلة" وأن "الحكومة لن تتراجع عن حملتها الشرسة ضد العناصر الإجرامية، بما في ذلك العناصر الإرهابية".

وبحسب وسائل إعلام، تبنت "حركة الشباب" المتشددة التي تنشط في الصومال بشكل أساسي الهجوم.

واستهدفت الحركة كينيا عدة مرات سابقا، خاصة بعدما أرسلت الأخيرة قوات لمقاتلة مسلحي الحركة في الصومال عام 2011.