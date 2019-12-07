ترامب يؤكد الإفراج عن أمريكي كان معتقلا في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الإفراج عن مواطن أمريكي كان معتقلا في إيران.

وصرح مسؤول إيراني بأن طهران أفرجت عن أمريكي من أصل صيني كانت قد احتجزته عام 2016 ووجهت له بعد ذلك تهمة التجسس، في حين أطلقت واشنطن سراح سجين إيراني في المقابل، بحسب رويترز.

جاءت تصريحات المسؤول بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مبادلة السجين الإيراني مسعود سليماني بالأمريكي شي يو وانغ أصبحت وشيكة، فيما أكدت زوجة وانغ الإفراج عن زوجها.

في سياق متصل، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشكر للحكومة السويسرية على مساهمتها في تسهيل عملية تبادل سجينين مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت "أنا مسرور لأن برفيسور مسعود سليماني، والسيد شي يوه وانغ، سيعودان لأسرتيهما قريبا".

وأضاف ظريف "الشكر الوافر لجميع من ساهم في ذلك، خاصة الحكومة السويسرية".

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعربت، في وقت سابق، للسفير الإيراني عن قلقها البالغ حيال الأشخاص المزدوجي الجنسية المعتقلين في إيران، بحسب "سكاي نيوز".

جاء ذلك بعدما أعلن وزير المخابرات الإيراني محمود علوي، أن قوات الأمن في إيران "اعتقلت عشرات الجواسيس في هيئات حكومية، في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والغرب بعد معاودة الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها"، بحسب "رويترز".