بومبيو: واشنطن لن تهدأ حتى تعيد كل معتقل أمريكي في إيران إلى البلاد

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم السبت، إن بلاده لن تهدأ حتى تعيد مواطنيها المعتقلين في كافة أنحاء العالم، وذلك بعد الإفراج عن المواطن الأمريكي، شي يوه وانغ، من إيران، عقب احتجازه ثلاث سنوات.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، إن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تُعيد كل أمريكي معتقل في إيران والعالم إلى الديار مرة أخرى".

Another American is coming home. Xiyue Wang, who has been held on false charges in Iran for over three years, has been released and is on his way back to the United States. Mr. Wang will soon be reunited with his wife and son, who have missed him dearly. (1/2) — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2019

وشكر بومبيو السلطات السويسرية على تسهيل عملية إطلاق سراح المواطن الأميركي، واصفا التعاون الإيراني في تلك القضية بـ"البناء"، مؤكدا أن "وانغ سيعود إلى زوجته وولده، الذين افتقدهما طوال ثلاث سنوات محتجزا على ذمة قضايا ملفقة".

We will not rest until we bring every American detained in Iran and around the world back home to their loved ones. We thank the Swiss government for facilitating the return of Mr. Wang, and are pleased the Iranian government has been constructive in this matter. (2/2) — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2019

وكان مسؤول إيراني صرح سابقا بأن طهران أفرجت عن أمريكي من أصل صيني كانت قد احتجزته عام 2016 ووجهت له بعد ذلك تهمة التجسس، في حين أطلقت واشنطن سراح سجين إيراني في المقابل، بحسب رويترز.

جاءت تصريحات المسؤول بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مبادلة السجين الإيراني مسعود سليماني بالأمريكي شي يو وانغ أصبحت وشيكة، فيما أكدت زوجة وانغ الإفراج عن زوجها.

في سياق متصل، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشكر للحكومة السويسرية على مساهمتها في تسهيل عملية تبادل سجينين مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت "أنا مسرور لأن برفيسور مسعود سليماني، والسيد شي يوه وانغ، سيعودان لأسرتيهما قريبا".

وأضاف ظريف "الشكر الوافر لجميع من ساهم في ذلك، خاصة الحكومة السويسرية".