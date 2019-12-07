أردوغان يعلن عن بناء "خط بحري رائع" بين تركيا وليبيا

وبحسب "الأناضول"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت: "نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله".
وقال أردوغان، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول، اليوم السبت "سنقدم مذكرة التفاهم الذي وقعناها مع ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة".
وأضاف أردوغان "سنواصل أعمال التنقيب في البحر المتوسط وسنستمر بالدفاع عن حقوقنا الدولية حتى النهاية"، متابعا "سنواصل موقفنا الحازم في ليبيا".
#عاجل | #أردوغان: نقوم ببناء خط بحري رائع بين #تركيا و #ليبيا والحمد لله— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 7, 2019
وأكد أردوغان "أفشلنا الخطط في البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع ليبيا".
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)