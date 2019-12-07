أردوغان يعلن عن بناء "خط بحري رائع" بين تركيا وليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا وليبيا تعملان على بناء "خط بحري رائع"، مشيرا إلى أن أنقرة ستقدم مذكرة التفاهم بين البلدين إلى الأمم المتحدة.

وبحسب "الأناضول"، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت: "نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله".

وأعلن الرئيس التركي أنه سيقدم مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة.

وقال أردوغان، خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول، اليوم السبت "سنقدم مذكرة التفاهم الذي وقعناها مع ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية إلى الأمم المتحدة".

وأضاف أردوغان "سنواصل أعمال التنقيب في البحر المتوسط وسنستمر بالدفاع عن حقوقنا الدولية حتى النهاية"، متابعا "سنواصل موقفنا الحازم في ليبيا".

وأكد أردوغان "أفشلنا الخطط في البحر المتوسط من خلال الاتفاق مع ليبيا".

ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على المذكرتين.