واشنطن وطهران تشكران الحكومة السويسرية على تسهيل عملية تبادل سجينين

أعربت طهران وواشنطن، اليوم السبت، عن شكرهما للحكومة السويسرية لتسهيلها صفقة تبادل سجينين بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. ووجّه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الشكر للحكومة السويسرية في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت بقوله "أنا مسرور لأن بروفيسور مسعود سليماني، والسيد شي يوه وانغ، سيعودان لأسرتيهما قريبا".

وأضاف ظريف "الشكر الوافر لجميع من ساهم في ذلك، خاصة الحكومة السويسرية".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده لن تهدأ حتى تعيد مواطنيها المعتقلين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإفراج عن المواطن الأمريكي، شي يوه وانغ، من إيران، عقب احتجازه ثلاث سنوات.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، إن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تُعيد كل أمريكي معتقل في إيران والعالم إلى الديار مرة أخرى".

وشكر بومبيو السلطات السويسرية على تسهيل عملية إطلاق سراح المواطن الأمريكي، واصفا التعاون الإيراني في تلك القضية بـ "البناء"، مؤكدًا، "وانغ سيعود إلى زوجته وولده، الذين افتقدهما طوال ثلاث سنوات محتجزا على ذمة قضايا ملفقة".

ومسعود سليماني عالم وباحث إيراني في مجال الخلايا الجذعية، كانت السلطات الأمريكية اعتقلته في شيكاغو العام الماضي، بينما اعتقلت طهران "شي يوه وانغ" في 2016 وهو باحث أمريكي من أصول صينية واتهمته بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.