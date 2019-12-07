سيوف وسكاكين وضحايا كل يوم.. ماذا يحدث في شوارع لندن؟

تتحدث الصحف الإنجليزية عن ارتفاع كبير وملحوظ للنشاط الإجرامي في العاصمة البريطانية لندن، وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الجرائم أصبحت أمر شائع في البلاد.

وتشهد العاصمة البريطانية سلسلة من الأحداث الإجرامية وعمليات الطعن تنفذها عصابات منظمة، تنفذ سلسلة من الجرائم أدخلت الخوف والرعب إلى قلوب سكان المدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جديدة قيام عصابة إجرامية مؤلفة من خمسة أشخاص بطعن أب باستخدام ما يشبه السيف الصغير.

وأدين شابان يافعان، تم إلقاء القبض عليهما، بقتل كامالي جابيدون لينك (19 عاما) ومحاولة قتل رجل آخر، يبلغ من العمر 20 عاما.

وتم توجيه الإدانه لكل من تيريل جراهام (18عاما) وشريم كوكهورن (21 عاما)، أمس الجمعة، ووجهت المحكمة إلى كوكهورن تهما بحيازة سلاح ناري بنية القتل العمد.

بالإضافة إلى ذلك أدين ثلاثة شبان يبلغون من العمر(17 عاما) لم تكشف صحيفة "ديلي ميل" عن أسمائهم لأسباب قانونية، بقتل كمالي وإلحاق أذى جسدي بالغ مع رجل آخر.

وفي الليلة التي سبقت الهجوم على كمالي والضحية الأخرى، كانت العصابة قد أوقفت سيارة بيجو 307 فضية في منطقة برودووتر فارم، والتي أصبحت مكانا للجريمة التي نفذها الشبان.

وفي ليلة الجريمة، انطلقت مجموعة من سبعة شبان، من بينهم المتهمون الخمسة وشخصان مجهولان، على دراجات باتجاه وود جرين بحوالي الساعة 7 مساء.

ويحمل المتهمون الخمسة سكاكين بينها منجل وسيف صغير ومسدس وبندقية، وبمجرد أن تشاهد العصابة أهدافها، ينزلون عن دراجاتهم على الفور ويوجهون سكاكينهم إلى الضحية، وبهذه الطريقة تم قتل جايدون لينك والاعتداء على آخر.

Stabbing on London Bridge. Heavy Armed Forces arrived at the crime scene. The attacker supposed to have explosives but not yet confirmed. We are in the closed off area and wondering why we’re not being evacuated. #LondonBridge #London #stabbing #gunfire pic.twitter.com/HwG5ewcxnZ — sander nevejans (@NevejansSander) November 29, 2019

أمس قتل طالب عماني بسبب ساعة

لقي الطالب العماني، محمد بن عبدالله العريفي (26 عام) أمس الجمعة، حتفه أثناء محاولة مجموعة أشخاص سرقة ساعته الثمينة من نوع "روليكس" عند عودته وصديق له (بحريني) من أحد مطاعم غي العاصمة لندن.

وقال صديق الضحيه في تصريحه للشرطة، إن عصابة مقنعة هاجمت العريفي، وطالبته بساعته الثمينة، لكن الضحية حاول الدفاع عن نفسه، ليتلقى طعنه قاتلة على أثر ذلك.

"الديلي ميل" تتحدث عن ثلاث جرائم أخرى

بحسب الصحيفة قتل خلال 24 ساعة ثلاث ضحايا أغلبهم شبان في العشرينات من العمر، وما تزال الشرطة تبحث عن المجرمين، فيما اعتبرت الأجهزة الأمنية أن الأحداث منفصلة ولا تأخذ طابع إرهابي.

Yet another stabbing in London that is 3 people killed in 12 hours something needs to be done to stop knife crime #SaturdayThoughts — David Tunnicliffe (@Tunnicliffe1974) December 7, 2019

"الغارديان" أصبحت الجرائم أمر شائع في البلاد

تحدثت صحيفة "الغارديان" عن الارتفاع الكبير للنشاط الإجرامي في العاصمة لندن، وأن هذه الجرائم أصبحت تتصدر عناوين الصحف المحلية والعالمية.

وارتفعت نسبة الجرائم إلى 103٪ منذ عام 2014 مقارنة بـ 48٪ في لندن بمعدل يبلغ 14 جريمة بالسكين يوميا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجرائم تستهدف الأطفال في سن الدراسة، ونوهت إلى ارتفع معدل جرائم السلاح بنسبة الثلث في ويست ميدلاندز، وازدياد جرائم القتل بنسبة 17٪ في العام الماضي، وفي لندن وصلت الزيادة إلى حوالي 10٪.

Crime in London appears to be out of control, more so than usual. So many muggings and stabbing and certainly not enough being done about it... — Emilia Papadopoulos (@emiliapaps) December 6, 2019

عصابات تتنافس على المخدرات في المدينة

تعتقد قوات الشرطة أن المواجهات الأخيرة التي شهدتها المدن كانت بسبب عصابات تتنافس على أماكن النفوذ لبيع المخدرات، ومع انخفاض أسعار الهيروين والكوكايين، وجدت هذه العصابات نفسها مضطرة لتوسيع دائرة نفوذها لزيادة الأرباح، مما أدى لسلسة من أحداث العنف، وانتشار ظاهرة حمل الساكاكين في المدن، خصوصا مع ارتاع مستوى الفقر والتراجع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بحسب "الغارديان".