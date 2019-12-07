تسجيل
20:24 07 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الشرطة البريطانية تعلن حادثة جسر لندن هجوما إرهابيا

    سيوف وسكاكين وضحايا كل يوم.. ماذا يحدث في شوارع لندن؟

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104356/99/1043569947.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/201912071043647407-%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%81-%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%83%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%9F/

    تتحدث الصحف الإنجليزية عن ارتفاع كبير وملحوظ للنشاط الإجرامي في العاصمة البريطانية لندن، وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الجرائم أصبحت أمر شائع في البلاد.

    وتشهد العاصمة البريطانية سلسلة من الأحداث الإجرامية وعمليات الطعن تنفذها عصابات منظمة، تنفذ سلسلة من الجرائم أدخلت الخوف والرعب إلى قلوب سكان المدينة.

    وأظهرت لقطات تلفزيونية جديدة قيام عصابة إجرامية مؤلفة من خمسة أشخاص بطعن أب باستخدام ما يشبه السيف الصغير.

    وأدين شابان يافعان، تم إلقاء القبض عليهما، بقتل كامالي جابيدون لينك (19 عاما) ومحاولة قتل رجل آخر، يبلغ من العمر 20 عاما.

    وتم توجيه الإدانه لكل من تيريل جراهام (18عاما) وشريم كوكهورن (21 عاما)، أمس الجمعة، ووجهت المحكمة إلى كوكهورن تهما بحيازة سلاح ناري بنية القتل العمد.

    بالإضافة إلى ذلك أدين ثلاثة شبان يبلغون من العمر(17 عاما) لم تكشف صحيفة "ديلي ميل" عن أسمائهم لأسباب قانونية، بقتل كمالي وإلحاق أذى جسدي بالغ مع رجل آخر.

    وفي الليلة التي سبقت الهجوم على كمالي والضحية الأخرى، كانت العصابة قد أوقفت سيارة بيجو 307 فضية في منطقة برودووتر فارم، والتي أصبحت مكانا للجريمة التي نفذها الشبان.

    وفي ليلة الجريمة، انطلقت مجموعة من سبعة شبان، من بينهم المتهمون الخمسة وشخصان مجهولان، على دراجات باتجاه وود جرين بحوالي الساعة 7 مساء.

    ويحمل المتهمون الخمسة سكاكين بينها منجل وسيف صغير ومسدس وبندقية، وبمجرد أن تشاهد العصابة أهدافها، ينزلون عن دراجاتهم على الفور ويوجهون سكاكينهم إلى الضحية، وبهذه الطريقة تم قتل جايدون لينك والاعتداء على آخر.

    أمس قتل طالب عماني بسبب ساعة

    لقي الطالب العماني، محمد بن عبدالله العريفي (26 عام) أمس الجمعة، حتفه أثناء محاولة مجموعة أشخاص سرقة ساعته الثمينة من نوع "روليكس" عند عودته وصديق له (بحريني) من أحد مطاعم غي العاصمة لندن.

    وقال صديق الضحيه في تصريحه للشرطة، إن عصابة مقنعة هاجمت العريفي، وطالبته بساعته الثمينة، لكن الضحية حاول الدفاع عن نفسه، ليتلقى طعنه قاتلة على أثر ذلك.

    "الديلي ميل" تتحدث عن ثلاث جرائم أخرى

    بحسب الصحيفة قتل خلال 24 ساعة ثلاث ضحايا أغلبهم شبان في العشرينات من العمر، وما تزال الشرطة تبحث عن المجرمين، فيما اعتبرت الأجهزة الأمنية أن الأحداث منفصلة ولا تأخذ طابع إرهابي.

    "الغارديان" أصبحت الجرائم أمر شائع في البلاد

    تحدثت صحيفة "الغارديان" عن الارتفاع الكبير للنشاط الإجرامي في العاصمة لندن، وأن هذه الجرائم أصبحت تتصدر عناوين الصحف المحلية والعالمية.

    وارتفعت نسبة الجرائم إلى 103٪ منذ عام 2014 مقارنة بـ 48٪ في لندن بمعدل يبلغ 14 جريمة بالسكين يوميا.

    وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الجرائم تستهدف الأطفال في سن الدراسة، ونوهت إلى ارتفع معدل جرائم السلاح بنسبة الثلث في ويست ميدلاندز، وازدياد جرائم القتل بنسبة 17٪ في العام الماضي، وفي لندن وصلت الزيادة إلى حوالي 10٪.

    عصابات تتنافس على المخدرات في المدينة

    تعتقد قوات الشرطة أن المواجهات الأخيرة التي شهدتها المدن كانت بسبب عصابات تتنافس على أماكن النفوذ لبيع المخدرات، ومع انخفاض أسعار الهيروين والكوكايين، وجدت هذه العصابات نفسها مضطرة لتوسيع دائرة نفوذها لزيادة الأرباح، مما أدى لسلسة من أحداث العنف، وانتشار ظاهرة حمل الساكاكين في المدن، خصوصا مع ارتاع مستوى الفقر والتراجع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بحسب "الغارديان".

    انظر أيضا:

    شاب عمره 28 عاما واستلهم فكر القاعدة... معلومات عن منفذ هجوم جسر لندن
    "اعتقدنا جميعا أننا سنموت"... لقطات جديدة "مرعبة" أثناء مطاردة مهاجم جسر لندن بطفاية حريق
    بعد حادثة جسر لندن... بريطانيا ستراجع شروط الإفراج عن المدانين السابقين
    الملكة إليزابيث تقدم التعازي لأسر ضحايا حادث جسر لندن
    بعد هجوم جسر لندن... بريطانيا تفكر في تغليظ عقوبات الإرهاب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك