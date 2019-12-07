إصابة جندي فرنسي بانفجار عبوة ناسفة في سيارة مدرعة جنوب شرق مالي

أُصيب جندي فرنسي من قوة برخان العاملة في الساحل الأفريقي، اليوم السبت، بجروح خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور عربته المدرعة على طريق بالقرب من منطقة أنسونغو جنوب شرق مالي.

باريس – سبوتنيك. وقالت إذاعة "إر.إف.إي" الفرنسية نقلا عن قيادة الجيش الفرنسي إن "جندياً فرنسيا أُصيب بجروح خطيرة اليوم السبت بعد انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة في الأرض أثناء مرور عربة مدرعة كان يستقلها.

وقالت الإذاعة إنه سيتم نقل الجندي إلى فرنسا بأسرع وقت لكي يتلقى العلاج اللازم.

كان 13 عسكريا فرنسيا لقوا مصرعهم أواخر الشهر الماضي بتصادم مروحيتين في مالي أثناء قيامهم بعملية عسكرية ضد جماعات إرهابية.

وأطلقت فرنسا في آب/أغسطس 2014 عملية عسكرية في منطقة الساحل الإفريقي تُعرف باسم "عملية برخان". ويتوزع اليوم حوالي 4000 جندي فرنسي على خمس دول في الساحل وهي مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية".