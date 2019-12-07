جندي يقتل 3 شرطيين في إيران

ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، أن جنديا أطلق النار على 3 من رجال الشرطة حتى الموت في جنوب البلاد.

ووقع الحادث في مركز للشرطة بالقرب من مدينة بندر لينجه الساحلية، على بعد حوالي 1000 كيلومتر أو 620 ميلا جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وتم اعتقال الجندي على الفور، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

ولم يوضح التقرير دافع الشرطي وراء ارتكابه الجريمة، أو حتى رتبته، لكن اكتفى بالإشارة إلى أن القضية قيد التحقيق.

وذكرت الوكالة أنه يتم الإبلاغ عن هذه الحوادث من قبل وسائل الإعلام الإيرانية من حين لآخر، إذ أنه في عام 2016 حدثت واقعة مشابهة، وهي قيام جندي بإطلاق النار على نفسه، عقب قتله لثلاثة من رفاقه في جنوب إيران.

ويلقي الخبراء باللوم وراء تلك الحوادث على الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة عامين، للرجال الذين تبلغ أعمارهم 19 عاما فما فوق.