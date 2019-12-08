ترامب: لا أعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية رغبة في التدخل في الانتخابات الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه لا يعتقد أن لدى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رغبة في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل وإن تصرف بيونجيانج بعدوانية سيكون مفاجئا له.

وقال ترامب للصحفيين "سنرى ما سيكون عليه الأمر بالنسبة لكوريا الشمالية"، وذلك بعد أن قال سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة اليوم السبت إن مسألة نزع السلاح النووي ليست مطروحة على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".

وقال ترامب في تصريحات بالبيت الأبيض قبل توجهه إلى ولاية فلوريدا "تصرف كوريا الشمالية بعدوانية سيكون مفاجئا لي".

وأضاف "هو يعلم أن أمامي انتخابات مقبلة. لا أعتقد أنه ينوي التدخل فيها. لكن سيكون علينا الانتظار لنرى... أعتقد أنه يتطلع لأن يرى شيئا يحدث. العلاقة جيدة جدا لكن هناك بعض العداء. لا شك في ذلك".

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.