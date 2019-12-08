كوريا الشمالية تجري اختبارا بمركز سوهي لإطلاق الأقمار الاصطناعية

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا مهم بموقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية.

موسكو- سبوتنيك. ولم يحدد تقرير الوكالة، ما الذي تمت تجربته، لكن الموقع استخدم في السابق لإطلاق صواريخ إلى الفضاء.

يذكر أن منصة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية، تم الاتفاق على تفكيكها في عام 2018 من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.