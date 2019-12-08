مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر أول صورة للسعودي منفذ هجوم فلوريدا

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية (FBI)، اليوم الأحد، أول صورة لمنفذ عملية إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية، السعودي، محمد الشمراني.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن الشمراني برتبة ملازم ثاني في سلاح الجو السعودي ويبلغ من العمر 21 عاما وكان طالبا طيارا في القاعدة.

وطلب مكتب التحقيقات من أي شخص لديه معلومات عن أنشطة الشمراني بالاتصال، مؤكدا أنه لا توجد تهديدات حقيقية على المجتمع في محيط القاعدة الجوية الأمريكية.

The NAS Pensacola shooter is identified as Saudi national Mohammed Alshamrani. Anyone with information regarding his activites is encouraged to call 1-800-CALL-FBI. FBI Jacksonville is not aware of any credible threat toward the Pensacola community at this time. pic.twitter.com/RNc8ZL89WS — FBI Jacksonville (@FBIJacksonville) December 8, 2019

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني.

وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الأنشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة، نشر حساب على تويتر يحمل اسما مطابقا لاسم مرتكب الحادث "وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وتنتقد دعمها لإسرائيل.

BREAKING: Tweet by #Pensacola attacker Alshamrani suggests terrorist motive. Does not claim allegiance to any group, but echos Bin Laden: "The security is a shared destiny...You will not be safe until we live it as reality in [Palestine], and American troops get out of our land." pic.twitter.com/KALH4PXYKy — Rita Katz (@Rita_Katz) December 7, 2019

وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازيه للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين. ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه.