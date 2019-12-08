النائب العام الإيراني: عدد قتلى الاحتجاجات غير معروف

أكد النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، غير معروف، مشيرا إلى أن المعلومات التي تنشرها منظمات أجنبية غير صحيحة.

وقال منتظري: "لا تتوفر إحصاءات دقيقة لقتلى الاحتجاجات الأخيرة... أعداد قتلى الاحتجاجات التي تعلنها منظمات أجنبية بعيدة جدا عن الواقع"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "أعداد المعتقلين تتغير يوميا علما أن هناك من يتم إطلاق سراحهم يوميا ومن لا يزالون خاضعين للتحقيقات".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات، منذ الشهر الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.