الآلاف يتجمعون استعدادا لمسيرة ضخمة في هونغ كونغ والحكومة تحث على الهدوء

تجمع آلاف من المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في هونغ كونغ اليوم الأحد‭ ‬للمشاركة في مسيرة من المتوقع أن تقيس حجم الدعم للحركة الديمقراطية في المدينة التي تعصف بها الاحتجاجات منذ ستة أشهر.

تجمع نشطاء مناهضون للحكومة من الشباب والمسنين في متنزه فيكتوريا بارك نقطة الانطلاق للمسيرة في منطقة التسوق المزدحمة في خليج كوزواي قبل أن ينطلقوا إلى طريق تشاتر بالقرب من قلب الحي المالي.

ومنحت السلطات الضوء الأخضر للجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي الجهة التي نظمت مسيرات مليونية سلمية إلى حد كبير في يونيو/حزيران، لتنظيم المسيرة وهي المرة الأولى التي تحصل فيها الجبهة على تصريح للاحتجاج منذ 18 أغسطس/ آب.

وقالت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما وكانت ترتدي ملابس سوداء وتجلس على العشب في فيكتوريا بارك "سأقاتل من أجل الديمقراطية حتى أموت لأنني مواطنة من هونغ كونغ".

وقالت الشرطة في وقت سابق اليوم الأحد إنها ألقت القبض على 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 20 و63 عاما وصادرت أسلحة بينها سكاكين وألعاب نارية و105 طلقات ومسدس نصف آلي وهي أول مرة يتم فيها ضبط أسلحة خلال الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر، بحسب مانقلت "رويترز".

وجلس العديد من المحتجين على العشب في فيكتوريا بارك في انتظار إعلان المنظمين عن بدء المسيرة المقررة في الساعة الثالثة عصرا (0700 بتوقيت جرينتش).

وفي بيان صدر أمس السبت، حثت الحكومة على الهدوء وقالت إنها "تعلمت الدرس وستصغي بتواضع للنقد وتتقبله".