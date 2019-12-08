اتصال أمريكي سعودي بشأن هجوم القاعدة العسكرية في فلوريدا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إجراء اتصالا، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بخصوص الهجوم الذي نفذه مواطن سعودي في قاعدة بينساكولا العسكرية بولاية فلوريدا.

وقال بومبيو، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تحدثت منذ قليل مع وزير الخارجية السعودي الذي أعرب عن تعازيه وحزنه لسقوط ضحايا جراء الهجوم المروع في بينساكولا بفلوريدا. عوائل وأصدقاء القتلى والمصابين سيكونون في بالنا وصلواتنا".

I just spoke with Foreign Minister Al-Saud of Saudi Arabia who expressed his condolences and sadness at the loss of life in the horrific attack in Pensacola, Florida yesterday. The families and friends of those killed, and those wounded, will be in our thoughts and prayers. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2019

​ولقي يوم الجمعة الماضي، 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل المهاجم أيضا.

وأكدت البحرية الأمريكية في تغريدة لها على تويتر، مقتل مطلق الرصاص، بالإضافة إلى شخصين آخرين فيما تم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية، بينما توفي أحد الأشخاص متأثرا بإصابته.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن مطلق النار داخل قاعدة "بينساكولا" الجوية، طالب سعودي الجنسية، كان يتدرب على الطيران في الولايات المتحدة.

وفي أول رد فعل سعودي، أصدر الملك سلمان، توجيهاته للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الملك سلمان اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.