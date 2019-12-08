نتنياهو: نريد اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على "غور الأردن"

قال رئيس حكوم تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه "يريد اعترافا أمريكيا بسيادة إسرائيل على غور الأردن".

وقال نتنياهو، خلال حديثة في مؤتمر صحيفة "ماكور ريشون" اليمينية، إنه "يجب فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشرعنة كافة المستوطنات، وأنه تم طرح هذا الموضوع خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في لشبونة، يوم الأربعاء الماضي"، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

واعتبر أنه "مثلما أردت اعترافا أمريكيا بسيادتنا في هضبة الجولان، أريد اعترافا أمريكيا بسيادتنا في غور الأردن، وحان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن".

وتابع نتنياهو، أن "إدارات أمريكية قالت لي بما يتعلق بيهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) إنه "لن يهدم حجر واحد في المستوطنات، وقد تصديت للضغوط ولم نقتلع أحدا ورفعنا عدد السكان (المستوطنين)".