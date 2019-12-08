ظريف: علماء إيران "شوكة في عيون" الأعداء

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح صحفي، مساء السبت الماضي، أن التقدم العملي والتكنولوجي في إيران "أكبر شوكة في عيون من لا يريدون الخير للشعب الإيراني".

وقال ظريف للصحفيين إن السلطات الأمريكية اقترحت على العالم الإيراني مسعود سليماني البقاء في أمريكا أكثر من مرة، لكنه رفض العرض، معتبرا أنه يشعر بالاعتزاز لوجوده بجانب العالم الإيراني الشهير، الذي قال له "أكثر ما كان يغضب القضاة والسجانين الأمريكيين هو المنجزات العلمية لعلماء إيران".

وأضاف ظريف أن تحمل العالم الإيراني فتره الاحتجاز هذه، أثبت للأمريكان "ماذا يعني الإيراني" منوها إلى أن العالم سيقوم بإجراء مقابلة تلفزيونية في الساعات القادمة، ليشرح للشعب الإيراني ماحدث له اثناء فترة احتجازه، بحسب وكالة "إيرنا".

وجاء تصريح الوزير الإيراني أثناء استقبال العالم الإيراني الدكتور مسعود سليماني، بعد سجنه لمدة 14 شهرا في أمريكا.

ونوه ظريف في ختام كلمته إلى أن أمريكا سعت دائما للحيلولة دون تقدم إيران، من خلال فرض العقوبات، وممارسة أقصى الضغوط ضد الشعب الإيراني.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، إن بلاده ستطلق سراح أمريكي من أصل صيني، احتجز في 2016 ثم اتهم لاحقا بالتجسس، في حين ستطلق واشنطن في المقابل سراح سجين إيراني.

وكتب ظريف، على تويتر، "سعداء لأن البروفيسور مسعود سليماني والسيد شي يوه وانغ سيعودان لعائلتيهما قريبا".

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG — Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019

​وأضاف الوزير الإيراني "نشكر جميع من شارك في الأمر خاصة السفارة السويسرية".