قالوا له: سننسيك الجامعة والبحث العلمي ... من هو العالم الإيراني الذي أفرجت عنه أمريكا؟

وصل العالم الإيراني الدكتور مسعود سليماني، أمس السبت، إلى مطار طهران الدولي قادما من سويسرا، برفقة وزير خارجية بلاده، محمد جواد ظريف.

وقضى سليماني 14 شهرا في السجون الأمريكية بذريعة "الالتفاف على الحظر الأمريكي" ليفرج عنه في إطار عملية دبلوماسية بالتعاون مع الحكومة السويسرية، ويعود أخيرا إلى بلاده على متن طائرة خاصة قادمة من "زيوريخ".

Menteri Luar Negeri Iran mengatakan, pemerintah Amerika Serikat beberapa kali menawarkan kepada Dr. Masoud Soleimani untuk tinggal di negara itu daripada kembali ke Iran atau tetap di dalam penjara. #ilmuwan #iran #amerika #penjara #cia #fbi #zarif https://t.co/N8ov3o1e0J — Parstodayindonesian_2019 (@Parstoday_Ind) December 8, 2019

من هو العالم مسعود سليماني؟

يعتبر سليماني من العلماء البارزين على الصعيدين الإيراني والعالمي، وأستاذ مدرس في جامعة طهران وإعداد المدرسين ومتخصص في الخلايا الجذعية والطب الترميمي بالإضافة إلى علوم الدم، وله أكثر من 500 مقال علمي محكم على مستوى العالم، وتعاون واسع مع أشهر الموسسات العلمية والبحثية العالمية، وبمراجعة ملفه البحثي على "غوغل سكولر" يظهر للعالم الكثير من الأبحاث العلمية التي لها متابعات مكثفه على المستوى العالمي، والتي تبدأ من عام 2012 حتى اليوم.

كيف ذهب إلى أمريكا

بحسب تصريح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأمس السبت، فقد توجه العالم الإيراني إلى أمريكا بدعوة رسمية لإنجاز بحث علمي في أحد أرقى مراكز الأبحاث العلمية الجامعية في أمريكا، لكن السلطات الأمريكية قامت باحتجازه بدون أي سبب واضح، بحسب وكالة "إيرنا".

Iranian stem cell scientist Dr. Masoud Soleimani, who returned home Saturday after being released from US prison, says his jail wardens had told other prisoners that he was a terrorist with a mission to carry out bombings in the United States.#DownWithAmerica #مرگ_بر_آمریکا pic.twitter.com/dh97eHPPeL — Zulfikar Ali Kashmiri (@ZulfikarAli514) December 8, 2019

سليماني: كان القضاة يغضبون عند حديثي عن العلماء

وفي تصريح للعالم الإيراني أجراه بعد وصلوله إلى بلاده قال "حينما كنت أتحدث عن قضايا علمية في أمريكا كان الشرطة والسجانون والقضاة يغضبون بشدة ولقد ادركت بان السبب الأساس وراء غضبهم هذا هو منجزات إيران العلمية.

سليماني "إن الأميركيين يخشون من امتلاكنا العلم ولهذا السبب يجب أن نعمل على تقوية أبحاثنا العلمية".

قالوا للسجناء أنني إرهابي لكنهم لم يصدقوا

وتحدث سليماني عن اللحظات التي حدثت معه عند إيداعه السجن في أمريكا، حيث قال السجانون للسجناء "إنني إرهابي وجئت إلى أمريكا لكي أقوم بعملية تفجير" لكي يخافه السجناء ويبتعدوا عنه ولا يتواصلوا معه، لكنهم لم يصدقوا مزاعمهم.

سليماني "عندما كنت أقول لهم أن العديد من المرضى ينتظروني ولابد أن أهتم بهم، قالوا: لا مشكلة ليموتوا".

رفض عدة عروض للبقاء في أمريكا

بحسب وزير الخارجية الإيراني، فقد تم توجيه أكثر من عرض للعالم الإيراني للبقاء في أمريكا بدلا من العودة إلى بلاده، لكن العالم رفض جميع العروض، وقالوا له "سنفعل بك ما ينسيك الجامعة والبحث العلمي" لكنه أصر على موقفه بالعودة إلى بلاده.

واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تصريح صحفي، مساء السبت الماضي، أن التقدم العملي والتكنولوجي في إيران "أكبر شوكة في عيون من لا يريدون الخير للشعب الإيراني".

وأضاف ظريف أن تحمل العالم الإيراني فتره الاحتجاز هذه، أثبت للأمريكان "ماذا يعني الإيراني" منوها إلى أن العالم سيقوم بإجراء مقابلة تلفزيونية في الساعات القادمة، ليشرح للشعب الإيراني ماحدث له اثناء فترة احتجازه، بحسب وكالة "إيرنا".