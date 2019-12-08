باحثون: حكومات الغرب باتت تخشى مغامرات نتنياهو... واحتمالات تشكيل الحكومة صفرية

قال سعيد بشارات، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، إن "اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إجراء انتخابات مباشرة مع بيني غانتيس على رئاسة الوزراء قديم، والذي طرح قبل الجولة الثانية من الانتخابات، يأتي ضمن محاولات ساسة اسرائيل؛ للخروج من المأزق السياسي العميق، الناتج عن صعوبة تشكيل الحكومة".

وأوضح "بشارات" أن انتخابات رئيس الوزراء المباشرة تسمح بتشكيل الحكومة، دون ضغط من الأحزاب السياسية الإسرائيلية الصغيرة، مثل حزب أفيجدور ليبرمان.

وأضاف بشارات في حديثه مع برنامج "بين السطور" على " راديو سبوتنيك "، قائلا: "الانتخابات المباشرة حدثت مرة واحدة في إسرائيل عام 1993، وتم اختيار رئيس وزراء وقتها لفترة مؤقتة، بعدها عادت الأوضاع إلى النظام المعهود، والآن احتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين حزبين الليكود وأزرق أبيض صفرية، وقد استنفذت جميع الخيارات والسيناريوهات، ما يؤكد الذهاب إلى انتخابات ثالثة، وصدر القرار من المتحكم في رقبة الأحزاب السياسية الكبيرة، أفيجدور ليبرمان، حين أعلن أنه لن يذهب لتشكيل حكومة أقلية سواء يمينية أو يسارية".

وعن مستقبل الانتخابات الثالثة في ظل استمرار المعطيات ذاتها، أكد سعيد بشارات، أنه قبل الذهاب لانتخابات ثالثة هناك خيارين، إما سن قانون لانتخابات مباشرة على انتخابات رئيس الوزراء، بناءا على مقترح نتنياهو، أو أن يقوم الكنيست بجمع 61 صوتا، للتوصية بتولي رئيس الكنيست تشكيل الحكومة، معتبرا أن ما يعقد الأوضاع السياسية في إسرائيل مصالح شخصية لكل قيادة داخل الحزب، وليس حتى لمصلحة الحزب نفسه، فكلا من يائير لابيد وموشيه يعلون لا يريدان أن يكونا وزراء تحت رئاسة نتانياهو، ويران أن مكانتهما أعلى من ذلك.

واختتم تصريحاته: "العملية السياسية بأكملها لا تعجب المجتمع الإسرائيلي، وهذا سيدفع لمعاقبة الأطراف السياسية بأكملها على تعطيل تشكيل الحكومة وتكرار الانتخابات، وسيتضرر "ليبرمان" بشكل كبير، لأنه امتلك مفاتيح حل الأزمة، ولم يصبح بطلا قوميا وتنازل قليلا، اختصارا للوقت والأموال المهدورة في الانتخابات المتكررة".

في سياق متصل، قال تحسين حلبي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن "الحكومة الإسرائيلية تمر بأزمة غير مسبوقة، والدليل إجراء انتخابات لمرتين والثالثة باتت على الطريق، ولم يتم التوافق على تشكيل الحكومة، مشيرا إلى وجود العديد من التحديات الخارجية لإسرائيل، منها الأزمة مع إيران، الخلاف مع السلطة الفلسطينية والتصعيد مع غزة، وكان يتعين في مثل هذا الوضع سرعة تشكيل الحكومة الإسرائيلية بين حزبين الليكود وأزرق أبيض، لمواجهة هذه التحديات".

وتحدث "حلبي" في حواره مع برنامج "بين السطور"، بأن "نتنياهو يحاول إدارة الأزمة بما يضمن له البقاء في رئاسة الحكومة، بصرف النظر عن مصلحة إسرائيل، ما دفعه لرفض بعض مشاريع أزرق أبيض لتشكيل الحكومة دون رئاسته"، مستبعدا لجوء نتنياهو إلى حرب جديدة في منطقة الشرق الأوسط خلال هذه الفترة، لأن ذلك يتطلب موافقة غانيتس منافسه في الانتخابات.

وحول الموقف الأوروبي والأمريكي من دعم نتانياهو، أكد تحسين حلبي، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، أن "الجميع مل من بنيامين نتنياهو حتى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب أهم داعميه، فضلا عن موقف الدول الأوربية التي لا تريد استمرار حكم نتانياهو في الحكم بهذه الطريقة، إذ تولى عدة حقائب وزارية بجانب منصبه كرئيس للحكومة في وقت واحد"، موضحأ أن حكومات الغرب باتت تخشى مغامرات نتانياهو وترغب في حكومة مستقرة بعدد كبير من المقاعد، مع حزب أزرق أبيض.