ماليزيا تعلن عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ 1992

قال مسؤول كبير في قطاع الصحة بماليزيا، اليوم الأحد، إن الأطباء شخصوا إصابة رضيع عمره ثلاثة أشهر بمرض شلل الأطفال وهي أول حالة يتم الإبلاغ عنها في البلاد منذ نحو ثلاثة عقود.

وذكر المدير العام للصحة في ماليزيا نور هشام عبد الله في بيان أن الرضيع من ولاية صباح الواقعة في جزيرة بورنيو، وأثبتت الفحوص إصابته بشلل الأطفال ، يوم الجمعة ،بعد نقله إلى المستشفى مصابا بحمى وضعف في العضلات. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف "يتلقى المريض العلاج في جناح معزول وهو في حالة مستقرة لكن ما زال يحتاج إلى مساعدة للتنفس".

وأعلنت ماليزيا خلوها من شلل الأطفال عام 2000 بعد الإبلاغ عن آخر إصابة معروفة بالمرض عام 1992. ويأتي ظهوره بعد أشهر فقط من إعلان الفلبين الواقعة شمالي بورنيو عن أول إصابة بشلل الأطفال منذ عام 1993 في سبتمبر/ أيلول.

وقال نور هشام إن الفحوص التي أجريت في المنطقة التي يعيش بها الرضيع كشفت عن أن 23 من 199 طفلا تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عاما لم يحصلوا على التطعيم من شلل الأطفال.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، الذي يغزو الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب شللا يستحيل شفاؤه في غضون ساعات من الإصابة، ولكن يمكن الوقاية منه عن طريق التطعيم.