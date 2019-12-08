وزير صربي: روسيا أهم حليف لنا ولن نسمح بتشويه صورتها

أكد وزير الابتكارات الصربي، نيناد بابوفيتش، أن صربيا ليس لديها صديق وحليف أهم من روسيا.

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير خلال مؤتمر حزب "الشعب" الصربي، وهو عضو في الائتلاف الحاكم، بقيادة الوزير بوبوفيتش، ويشارك فيه ممثلون عن الأطراف المقربة من إسبانيا وإيطاليا ودول منطقة البلقان وحزب "روسيا الموحدة":

"صربيا ليس لديها صديق وحليف أكبر من روسيا في حماية مصالحها الوطنية".

وتابع الوزير: "روسيا كانت تساعدنا على الدوام، وتدعمنا، وعندما لم تكن لديها فرصة لتقديم المساعدة، فإنها لم تضرنا قط، ولذلك فإننا سنواجه بشكل علني أي محاولات لتشويه صورة روسيا في صربيا".

كما أشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين بلغراد والاتحاد الاقتصادي الأوراسي يفتح سوقا حجمه 200 مليون شخص للأعمال الصربية.

كما لفت وزير الابتكار بشكل خاص إلى أن صربيا، مع شركائها الروس، "تطور لأول مرة منذ 30 عامًا قدراتها على دراسة الطاقة النووية السلمية".

يذكر أن روسيا وصربيا وقعت في يناير العام الجاري اتفاقية حول التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية.