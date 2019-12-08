نتنياهو: لن تكون هناك أية تسوية في غزة في هذه الحالة

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل نتعامل مع التهديد من غزة، مضيفا: "إن لزم الأمر، سنطلق عملية عسكرية كبيرة من أجل دحر هذا الإرهاب مرة واحدة وللأبد".

وقال، في سلسلة تدوينات على "تويتر"، اليوم الأحد: "لن تكون هناك أية تسوية إذا ما لم يتوقف إطلاق النيران كليا، وإن لم يتوقف كليا فستنطلق في نهاية المطاف عملية عسكرية حاسمة".

أما غزة فأود أن أوضح – لن تكون هناك أي تسوية إذا ما استمر إطلاق النار على أراضينا. بالعكس, الإرهابيون في غزة سيتكبدون المزيد من الضربات. وما تكبدوا قبل ثلاثة أسابيع خلال عملية "الحزام الأسود" حين قضينا على قائد الجهاد الإسلامي وعشرات من عناصر هذا التنظيم فهو مجرد المقدمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 8, 2019

وكتب: "أوعزت لوزير الدفاع ولجيش الدفاع بالقيام بالاستعدادات اللازمة ولن أفصح عن مخططاتنا. سنواصل القيام بكل ما يلزم من أجل صون أمن إسرائيل".

وأضاف: "أما غزة فأود أن أوضح، أنه لن تكون هناك أي تسوية إذا ما استمر إطلاق النار على أراضينا"، وتابع: "بالعكس, الإرهابيون في غزة سيتكبدون المزيد من الضربات. وما تكبدوا قبل ثلاثة أسابيع خلال عملية "الحزام الأسود" حين قضينا على قائد الجهاد الإسلامي وعشرات من عناصر هذا التنظيم فهو مجرد المقدمة".

أوعزت لوزير الدفاع ولجيش الدفاع بالقيام بالاستعدادات اللازمة ولن أفصح عن مخططاتنا. سنواصل القيام بكل ما يلزم من أجل صون أمن إسرائيل". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 8, 2019

يشار إلى أن نتنياهو فشل في تشكيل حكومة ائتلافية إسرائيلية، بعد فوزه بالانتخابات، التي أجريت في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليفشل الجنرال بيني غانتس في تشكيل ائتلاف آخر، بعيد فوزه بالانتخابات البرلمانية للكنيست التي أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي.