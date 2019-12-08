ترامب: رئيس كوريا الشمالية لا يريد إنهاء علاقته الخاصة معي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون لا يريد "إنهاء علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة أو التدخل في الانتخابات الأمريكية القادمة".

وأضاف ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ الأمم المتحدة "ذكي للغاية ولديه الكثير.. كل شيء فعليًا، ولكن الخسترة إذا كان يستخدمها بطريقة معادية".

وقال ترامب إن كوريا الشمالية لديها "إمكانات اقتصادية هائلة، ولكن يجب أن تنفذ وعدها".

يتبع...