ترامب: زعيم كوريا الشمالية ذكي جدا وسيخسر كل شيء إذا تصرف بعدوانية

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، ذكي جدا، وسيخسر الكثير إذا تصرف بعدوانية.

وعبر حسابه على موقع "تويتر"، غرد "ترامب": "كيم جونغ أون ذكي للغاية، ولديه الكثير ليفقده، في الواقع كل شيء، إذا كان يتصرف بطريقة عدائية، فقد وقع اتفاقية قوية لنزع السلاح النووي معي في سنغافورة، وهو لا يريد إنهاء علاقته الخاصة برئيس الولايات المتحدة".

Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

​وتابع الرئيس الأمريكي، في تغريدة أخرى: "كيم جونغ أون لا يريد التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، إن كوريا الشمالية تمتلك بقيادة كيم جونغ أون، إمكانات اقتصادية هائلة، لكن عليها أن تنزع الأسلحة النووية كما وعدت، إن حلف الناتو والصين وروسيا واليابان والعالم بأسره متحدون بشأن هذه القضية!".

....with the U.S. Presidential Election in November. North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, has tremendous economic potential, but it must denuclearize as promised. NATO, China, Russia, Japan, and the entire world is unified on this issue! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019

​وجاءت تغريدات دونالد ترامب، ردا على تصريحات سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، كيم سونغ، الذي قال أمس السبت، إن "نزع السلاح النووي غير مطروحا في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وقال السفير كيم سونغ، إن سعي الولايات المتحدة إلى "حوار مستدام وكبير" كان "خدعة لتوفير الوقت" للاستفادة من "أجندة سياسية محلية"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وتابع: "لسنا في حاجة لإجراء محادثات مطولة مع الولايات المتحدة الآن، ونزع السلاح النووي خرج بالفعل من طاولة المفاوضات".

وجاء بيان كيم سونغ، اليوم السبت، ردا على إدانة يوم الأربعاء من جانب 6 دول أوروبية لإطلاق 13 صاروخا باليستيا من كوريا الشمالية منذ شهر مايو/ أيار.

ووصلت المفاوضات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، بعد انهيار اجتماع على مستوى‭ ‬فرق العمل استمر يوما كاملا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول في ستوكهولم.

وحدد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مهلة تنقضي بنهاية العام لواشنطن لتبدي مرونة في موقفها، لكن مسؤولين أمريكيين وصفوا المهلة بأنها صورية.