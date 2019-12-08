إسرائيل تعتقل فتاة فلسطينية بزعم تخطيطها لتنفيذ عملية طعن

اعتقلت قوات شرطة الحدود الإسرائيلية، اليوم، فتاة فلسطينية على حاجز شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن قوات إسرائيلية اعتقلت في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل فتاة 14 عاما "وهي في طريقها لمدرستها بحجة حيازتها سكينا".

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن شرطة حرس الحدود "اعتقلت سيدة" فلسطين ية بعدما "هددتهم بسكين".

ولم يتم تسجيل إصابات في الواقعة.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن قوات الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري أوقفت فتاة من مدينة جنين، واعتقلتها بدعوى نيتها تنفيذ عملية طعن.