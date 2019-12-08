الكونغرس: التصويت على مواد مساءلة ترامب "محتمل" هذا الأسبوع

قال جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأحد، إن اللجنة قد تصوت على مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن) إن ذلك "محتمل" مشيرا إلى أن هناك "الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار" في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري. بحسب "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم عقد النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي اجتماعا مغلقا للإعداد لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.

ويفحص النواب الديمقراطيون باللجنة القضائية في المجلس مطلع هذا الأسبوع الأدلة ضد الرئيس الجمهوري وصياغة تهم رسمية، يشار لها ببنود المساءلة، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.

وتركز اللجنة القضائية على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا وعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.