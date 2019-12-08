أنقرة: ملتزمون بالتفاهمات مع موسكو وواشنطن حول عملية "نبع السلام" شمالي سوريا

أعلنت الحكومة التركية أنها ملتزمة بالتفاهمات مع كل من الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بعملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

ونقلت "الأناضول" عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله:

"نواصل التزامنا بما تنص عليه التفاهمات مع روسيا وأمريكا حول "نبع السلام" وننتظر من حلفائنا وأصدقائنا الوفاء بالتزاماتهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أمس السبت أن الجيش التركي يتواجد في سوريا بموجب اتفاق أضنة، ولن يخرج من هناك إلا بطلب من الشعب السوري.

وقال أردوغان خلال اجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول، أمس السبت "لن نخرج من سوريا إلا إذا قال لنا الشعب السوري عليكم الخروج؛ لأننا نتواجد هناك بدعوته وبموجب اتفاق أضنة".

وأضاف أردوغان "جميع الزعماء الذين تحدثنا إليهم يسألوننا متى ستخرجون من سوريا ونحن نقول لهم أنتم ماذا تفعلون هناك؟".

ويشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أطلق، يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عملية عسكرية تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" ( الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.