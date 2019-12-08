"التحقيقات الفيدرالي" لا يستبعد فرضية الدافع الإرهابي في حادث القاعدة العسكرية

قال مكتب التحقيقات الفيدرالية بالولايات المتحدة (إف بي آي) إنه يضع في الاعتبار فرضية الدافع الإرهابي خلال تحقيقه بواقعة إطلاق النار بقاعدة بنساكولا العسكرية في ولاية فلوريدا، والمشتبه في تنفيذها متدرب سعودي، وخلف 3 قتلى.

وذكر مسؤولو المكتب في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، من بينساكولا، "المسؤولن ينظرون في حادث إطلاق النار بقاعدة بنساكولا البحرية وفق فرضية أنه كان عملا إرهابيا، ولكن لا يزال يجري التحقيق في الدافع وراء الهجوم".

يتبع...