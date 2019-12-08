استغل ثغرة... كيف حصل السعودي منفذ هجوم فلوريدا على السلاح

كشفت شبكة أمريكية، تفاصيل جديدة عن حادث إطلاق النار، الذي وقع في قاعدة عسكرية، بولاية فلوريدا الأمريكية، المتهم فيه طالب سعودي يدعى محمد الشمراني.

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، إن الطالب العسكري السعودي، المتهم بقتل 3 أشخاص، وإصابة 12 آخرين، بإطلاق نار داخل قاعدة أمريكية، مشيرة إلى أنه استغل ثغرة في القانون الأمريكي لشراء مسدس استخدمه في الهجوم.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الشمراني، استخدم رخصة صيد خاصة به، في شراء السلاح، الذي استخدمه في الهجوم، بشكل غير قانوني، من محل لبيع الأسلحة في مدينة بينساكولا بولاية فلوريدا، مشيرة إلى أن المسدس من طراز "غلوك 45" عيار 9 مم.

وقالت الشبكة، إن الطالب السعودي، اشترى المسدس ومعه حوالي 4 أو 6 مخازن ذخيرة إضافية، حيث استخدمها في إطلاق النار في القاعدة الأمريكية.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه من غير الواضح متى اشترى الشمراني المسدس، الذي استخدمه في الهجوم.

وكشفت مجموعة تراقب المحتوى المتطرف على الإنترنت، أن السعودي المتهم في الحادث، نشر، على ما يبدو، انتقادا لحروب الولايات المتحدة الأمريكية على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل تنفيذ الهجوم، بحسب وكالة "رويترز"، التي قالت: "لم يكشف المحققون الاتحاديون أي دوافع وراء هذا الهجوم، الذي وقع، فجر الجمعة، عندما قيل إن المتدرب السعودي بدأ في إطلاق النار من مسدس داخل قاعة دراسية بقاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية الأمريكي".

وقالت السلطات الأمريكية إن "نائبا لقائد الشرطة قتل المهاجم منهيا ثاني هجوم دام يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية خلال أسبوع واحد"، مشيرة إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصل بعدها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليعبر عن تعازيه ويتعهد بتعاون المملكة مع التحقيق.

وأكدت السلطات أن المشتبه من أفراد القوات الجوية الملكية السعودية، وكان موجودا في القاعدة ضمن تدريب عسكري يهدف لدعم قوات الحلفاء.

ويعمل في القاعدة الأمريكية نحو 16 ألف عسكري و7400 مدني، بحسب الموقع الالكتروني لقاعدة بينساكولا.

يذكر أن حادث آخر وقت الأربعاء الماضي، قام فيه بحار بإطلاق الرصاص على ثلاثة مدنيين في قاعدة بيرل هاربور التاريخية في هاواي مما أدى إلى مقتل اثنين منهم قبل أن ينتحر.