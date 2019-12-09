حزب المحافظين البريطاني يتقدم على حزب العمال بتسع نقاط

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الأحد قبل أربعة أيام من الانتخابات البريطانية أن حزب المحافظين الحاكم وسع الفارق بينه وبين حزب العمال المعارض من ست إلى تسع نقاط.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز بي. إم. جي لاستطلاعات الرأي ونشرته صحيفة الإندبندنت أن نسبة التأييد للمحافظين زادت نقطتين لتصل إلى 41 في المئة بالمقارنة باستطلاع الرأي السابق الذي أجراه مركز بي. إم. جي ونشر يوم 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب "رويترز"

وتراجعت نسبة التأييد لحزب العمال نقطة واحدة إلى 32 في المئة. وزاد التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار نقطة واحدة إلى 14 في المئة وبقي التأييد لحزب بريكست عند أربعة في المئة.

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخرى التي نشرت مطلع الأسبوع أن حزب المحافظين يتفوق على حزب العمال بما يتراوح بين ثمانية و15 في المئة.

اشترك في استطلاع بي. إم. جي 1542 ناخبا أدلوا بآرائهم عبر الإنترنت بين الرابع والسادس من ديسمبر/ كانون الأول.