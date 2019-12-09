مستشار الأمن القومي الأمريكي: البيت الأبيض يعمل على ترتيب لقاء بين ترامب ولافروف

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين، إن البيت الأبيض يعمل على ترتيب لقاء بين دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرا إلى أن من بين القضايا التي قد تبحث، الحد من التسلح.

واشنطن - سبوتنيك. وقال أوبراين لقناة "سي بي إس" ردا على سؤال بشأن زيارة لافروف: "سننتظر ونرى. لكن أعتقد أن هناك احتمال بحدوث ذلك [لقاء لافروف مع ترامب]. نحن نعمل على ذلك".

وأجاب، أوبراين عندما سئل عن الغرض من اللقاء بين ترامب ولافروف، قائلا، هذا مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات.

وأضاف: "عندما زار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو روسيا، التقى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذه أحدى المبادئ التي تحدثنا عنها في العلاقات مع الصينيين والروس وغيرهم، مبدأ المعاملة بالمثل".

ووفقا له، خلال الاجتماع قد يتم التطرق لمسألة الحد من التسلح.

هذا ولم يتم الإعلان رسميا عن زيارة لافروف لواشنطن، رغم أن الجانب الروسي قال إن العمل جاري بشأن هذا الموضوع.