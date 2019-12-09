سبب الصراع تايوان. بسبب تدهور العلاقات مع بكين في عام 2029، تعلن سلطات الجزيرة استقلالها. لا يمكن أن يناسب هذا الوضع الصين، التي تفرض حصارًا تامًا وتطالب جميع المشاركين في المجتمع الدولي الاعتراف بـ "الصين المتوحدة".

إن دور الدرك العالمي، كما هو الحال دائمًا، تلعبه الولايات المتحدة، التي لها مصالحها الخاصة في تلك المنطقة. في هذا الصدد، ترسل واشنطن مجموعتين من حاملات الطائرات إلى الجزيرة. في ظل هذه الظروف، فإن الصين، وفقاً للصحفي، في محاولة لإثبات أهمية أفعالها، ستستخدم الأسلحة النووية. ومع ذلك، سيحدث الانفجار على مسافة من السرب الأمريكي وتايوان.

إذا لم تنجح هذه الخطوة، فقد تجرؤ بكين على شن ضربة صاروخية على سفن البحرية الأمريكية. ونتيجة لذلك، فإن هذا الهجوم الذي شنه الجيش الصيني قد يؤدي إلى حرب نووية واسعة النطاق. في الوقت نفسه، من المحتمل أن تأخذ الولايات المتحدة في الاعتبار إمكانية حدوث تصادم مباشر، وبالتالي ستبدأ في دفع حاملات طائراتها إلى مضيق تايوان. في الوقت نفسه، ستلعب الجزيرة نفسها، التي يمكن للأمريكيين استخدامها لتعزيز قدراتهم القتالية، دورًا مهمًا.

على أي حال، فإن مقالة The Critic ليست سوى خيال لأحد موظفيها. من الصعب إلى حد ما التنبؤ بكيفية تطور الأحداث التي يمكن أن تؤدي إلى بداية الحرب العالمية الثالثة. ومع ذلك، روسيا، إذا تورطت في مثل هذا الصراع، سيكون لديها ما ترد به. وحتى أحدث حاملة طائرات أمريكية جون إف كينيدي لن تكون قادرة على تغيير ميزان القوى، وفقا لموقع "بوليت إكسبيرت".