تركيا تعلن ترحيل 11 فرنسيا من تنظيم "داعش" إلى بلادهم

أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية التركية، صباح اليوم الاثنين: "ترحيل 11 مواطنا فرنسيا من تنظيم داعش إلى بلادهم".

وأكدت الداخلية أن عملية "إعادة المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم متواصلة".

وكانت الشرطة الكندية قد أعلنت، الجمعة الماضي، إنها ألقت القبض على رجل كانت السلطات التركية احتجزته في السابق بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش".

وذكرت الشرطة في بيان أن إيكار ماو (22 عاما)، وهو من مدينة جويلف في إقليم أونتاريو، متهم بالمشاركة في نشاط تنظيم إرهابي ومغادرة كندا للانضمام إلى التنظيم. وفقا لـ "رويترز".

وقالت لويز سافار المتحدثة باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية، إن المتهم مثُل أمام محكمة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تحقيق الشرطة الذي قاد إلى إلقاء القبض عليه بدأ يوم 11 يوليو/ تموز، وتم بناء على بلاغ من مصدر لم تكشف عنه.