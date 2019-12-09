وزير الدفاع التركي يتحدث عن حوار جيد مع دول الجوار ويكشف تفاصيل الاتفاق مع ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الاثنين، أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا أصبحت رسمية وهي لا تستهدف أي بلد آخر".

وقال وزير الدفاع التركي، في لقاء مع محرري وكالة "الأناضول" الرسمية: "مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا أصبحت رسمية الآن بعد تصويت مجلس الأمة عليها"، مشددا: "إنها لا تستهدف أي بلد آخر".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: الاتفاق البحري مع ليبيا لا يستهدف دول الجوار، وقد أُبرم للحفاظ على حقوق ومصالح تركيا وليبيا اللتان تتمتعان بالسيادة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 9, 2019

وأضاف أكار: "نريد إقامة حوار جيد مع دول الجوار، ولكن لن نسمح بسلب حقوقنا".

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن "طرد السفير الليبي من اليونان إجراء لم يكن هناك أي داع له، خاصة وأن الاتفاقية ليست سرية بل معلنة، ويمكن الحصول عليها من مواقع وزارة الخارجية التركية والليبية".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: طلب اليونان من السفير الليبي مغادرة البلاد على خلفية الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا، دليل على عجز أثينا، وهذا لن يؤثر على الاتفاق — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 9, 2019

​ووقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، وصادق البرلمان التركي، على المذكرتين.

بدورها، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، بيانا "شديد اللهجة"، وقالت: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية"، فيما اعترضت مصر وقبرص واليونان على الاتفاق وطردت الأخيرة السفير الليبي لديها.