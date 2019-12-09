ظريف: غير راضين عن مستوى التزام الأوروبيين بالاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الاثنين، أن "طهران غير راضية عن مستوى التزام الأوروبيين بتعهداتهم في الاتفاق النووي".

وحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قال ظريف لدى وصوله إلى إسطنبول للمشاركة في مؤتمر "قلب آسيا" الثامن حول أفغانستان: "من المؤكد أننا لسنا راضين عن مستوى التزام الاتحاد الأوروبي وأعضائه بتنفيذ الاتفاق النووي، وهو أمر جرى طرحه خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا بصورة واضحة وصريحة، وبتنسيق لافت من قبل إيران وروسيا والصين".

وجدد التأكيد على استعداد إيران الدائم لوقف إجراءات خفض الالتزامات التي اتخذتها في حال تنفيذ الآخرين لالتزاماتهم، واصفًا انضمام ستة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي للآلية المالية "إنستكس"، التي تهدف إلى إتاحة مواصلة التبادل التجاري الدولي مع إيران بالالتفاف على العقوبات الأمريكية، بأنها "خطوة إيجابية"، إلا أنه أكد أن المهم هو تفعيل الآلية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في الـ 8 من أيار/ مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في يوليو/ تموز 2015، لترد طهران، بعد عام واحد بالضبط، واصفة تلك المدة بـ "الصبر الإستراتيجي".

يذكر في هذا الصدد أيضًا، أن إيران اتفقت مع دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عام 2015، على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، والمعروفة بـ"الاتفاق النووي"، والتي انسحبت منها أمريكا متذرعة بـ"ثغرات" يُمكن أن تسمح لطهران بالإقدام على صنع قنبلة نووية من دون انتهاك الاتفاقية.