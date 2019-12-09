مدير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الجديد يؤكد عدم سماحه بالتمييز ضد إيران

أكد المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، اليوم الاثنين، أنه لن يسمح بالتمييز ضد إيران، وأن الوكالة ستسعى دائما للتعاون مع طهران.

وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة ستواصل القيام بعملها بدقة، ولكن لن يتم تقديم منهجية جديدة.

وقال غروسي لوكالة "سبوتنيك": "سأكون حازماً وعادلاً للغاية. ولن أتردد في مسألة تنفيذ الضمانات في تقاريري التي تستند إلى ما سجله المفتشون، ولكني سأكون منصفًا أيضًا ولن يكون لدينا أي تمييز، لن يكون لدينا أي تحامل ضد إيران ، وسنسعى دائما في كل مرحلة، إلى التفاعل معهم على أساس الاحترام المتبادل".

وأشار إلى أنه بصفته المدير الجديد للوكالة، سوف يقدم تقييمه الخاص للأشياء ونهجه الخاص في التواصل مع إيران، حيث تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتثال طهران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

وأعلن غروسي، في وقت سابق، أنه يعتزم زيارة إيران في أقرب وقت، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع الجانب الإيراني بهذا الخصوص.

واستلم الدبلوماسي الأرجنتيني رافائيل غروسي، في 2 كانون الأول/ديسمبر 2019 رسميا، منصبه كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط توقعات بأن يشغل ملف برنامج إيران النووي الحيّز الأكبر في مهمته.

يذكر أن غروسي شغل ،سابقًا، منصب سفير الأرجنتين وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا منذ حزيران/ يونيو 2013، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأصبح غروسي الرئيس السادس للوكالة منذ تأسيسها عام 1957.