أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يعول على إحراز تقدم في قمة "رباعية نورماندي"، ويعتبر أن إحدى أولوياته هي حل سلمي ومستدام للأزمة الأوكرانية.

بروكسل - سبوتنيك. وقال بوريل، للصحفيين في بروكسل قبل بدء اجتماع مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي :"نأمل، أن يكون من الممكن في هذا الاجتماع مواصلة العمل والتقدم نحو حل سلمي ومستدام للصراع الأوكراني. هذه واحدة من أهم الأولويات، التي يجب علينا حلها في الاتحاد الأوروبي".

وأشار بوريل، إلى رفضه الرأي القائل بأن موقف فرنسا، الذي يؤيد تطوير العلاقات مع روسيا، يزعم أنه يمكن أن يضعف موقف أوكرانيا في المفاوضات.

وأضاف بوريل رداً على أسئلة الصحفيين:"لا، أوروبا موحدة تمامًا في هذه المسألة" .

وستعقد في فرنسا، اليوم 9 كانون الأول/ ديسمبر، قمة "رباعية نورماندي"، للرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

يذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا كانت قد تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غربي فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي. وتبحث "صيغة نورماندي" تسوية الوضع في أوكرانيا.