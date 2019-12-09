الحكومة الإيرانية: طهران تقدر القرار الأمريكي "الصحيح" بشأن تبادل السجناء

أعربت طهران عن تقديرها للقرار الأمريكي الصحيح بشأن تبادل السجناء الذي جرى، أمس الأول السبت.

طهران - سبوتنيك. ونقل موقع الحكومة الإيرانية عن المتحدث، علي ربيعي قوله، اليوم الاثنين: "نحن نقدر أن أمريكا اتخذت القرار الصحيح حيال تبادل السجناء معنا"، متابعا: "نحن مستعدون لتبادل السجناء مجددا مع أمريكا".

وأضاف ربيعي: "عملية التبادل هذه لم تحدث على أساس المفاوضات"، مطالبا الولايات المتحدة "برفع العقوبات عن إيران، من أجل السماح بانعقاد اجتماع 5+1 المتعلق بالاتفاق النووي".

وأعربت طهران وواشنطن، السبت، عن شكرهما للحكومة السويسرية لتسهيلها صفقة تبادل سجينين بين البلدين.

ووجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الشكر للحكومة السويسرية في تغريدة عبر "تويتر"، صباح السبت، بقوله: "أنا مسرور لأن بروفيسور مسعود سليماني، والسيد شي يوه وانغ، سيعودان لأسرتيهما قريبا".

وأضاف ظريف: "الشكر الوافر لجميع من ساهم في ذلك، خاصة الحكومة السويسرية".

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، السبت، إن نجاح عملية تبادل سجينين بين بلاده وإيران دليل على قدرة البلدين على التوصل لاتفاقات.

وكتب ترامب، في تغريدة على حسابه على "تويتر": "شكرا لإيران على التفاوض بشكل عادل للغاية"، مستطردا، "أرأيتم، يمكننا التوصل لصفقة معا".

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده لن تهدأ حتى تعيد مواطنيها المعتقلين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإفراج عن المواطن الأمريكي، شي يوه وانغ، من إيران، عقب احتجازه ثلاث سنوات.

وقال بومبيو، في تغريدة على "تويتر"، إن "الولايات المتحدة لن تهدأ حتى تعيد كل أمريكي معتقل في إيران والعالم إلى الديار مرة أخرى".

وشكر بومبيو السلطات السويسرية على تسهيل عملية إطلاق سراح المواطن الأمريكي، واصفا التعاون الإيراني في تلك القضية بـ "البناء"، مؤكدًا: "وانغ سيعود إلى زوجته وولده، الذين افتقدهما طوال ثلاث سنوات محتجزا على ذمة قضايا ملفقة".