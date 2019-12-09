إعلام: نتنياهو وغانتس يتفقان على إجراء انتخابات عامة ثالثة

اتفق حزبا "الليكود"، و"أزرق أبيض"، على أن الجولة المقبلة من الانتخابات ستجرى يوم الاثنين 2 مارس/ آذار 2020، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ائتلافي في اللحظة الأخيرة في اليومين المقبلين.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "من المتوقع أن يقوم الكنيست بحل نفسه ليلة الأربعاء، مما سيؤكد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، على تشكيل ائتلاف حاكم عقب النتائج غير الحاسمة للانتخابات التي أجريت في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأوضحت الصحيفة أنه "إذا لم ينجح أي مرشح في الحصول على دعم 61 عضو كنيست على الأقل من أصل الأعضاء الـ120 حتى يوم الأربعاء، سيتم الإعلان عن إجراء انتخابات للمرة الثالثة خلال أقل من عام".

وكان استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، أظهر أن معسكر اليسار وسط سيحصل على 57 مقعدا بالكنيست، مقابل 56 مقعدا لمعسكر اليمين، فيما قال 41% من المستطلعة آراؤهم إنهم يفضلون نتنياهو كرئيس للحكومة، مقابل 38% يفضلون غانتس، وذلك حسب الصحيفة الإسرائيلية.